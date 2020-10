Amsterdamse bedrijven maken meest gebruik van coronasteun

Sectoren

Het CBS heeft ook uitgezocht hoe de verdeling eruit ziet voor sectoren. Vooral bedrijven in de horeca, overige persoonlijke dienstverlening (zoals kappers en schoonheidssalons) en de cultuursector ontvingen steun in de vorm van de NOW- of TOGS-regeling, of uitstel van belastingbetaling, de drie omvangrijke regelingen uit het eerste noodpakket.

Van alle bedrijven die steun aanvroegen had de helft in het tweede kwartaal een omzetdaling van een kwart of meer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Eén op de vijf bedrijven had een omzetkrimp tot een kwart, bij ruim één op de vijf was sprake van een omzetstijging van vijf procent of meer. Bij 40 procent van de bedrijven die geen steun hadden aangevraagd was een omzetkrimp van vijf procent of meer.