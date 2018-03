Analoge tv is zó vorige eeuw

Tien jaar geleden was het land te klein geweest, maar nu leidt het besluit van VodafoneZiggo om de stekker uit de analoge kabel te trekken nauwelijks tot commotie. ,,Nederland is gewend aan digitale televisie, de tijd is er rijp voor.''

,,Het is ongehoord dat klanten die geen digitale televisie willen straks in de kou staan'', fulmineerde Irene Voogt uit 's Gravenzande acht jaar geleden tegen Caiway. Toen de kleine kabelaar in 2010 als eerste aankondigde te stoppen met analoge televisie, richtte Voogt met enkele mede-inwoners de actiegroep Pro Analoog op. ,,Bestaande televisies kenden destijds geen digitale ontvanger, er was een decoder nodig. Ik werkte in de ouderenzorg en zag dat veel senioren problemen hadden om die te installeren. Caiway liep veel te ver voor de troepen uit.''

De actiegroep kreeg veel publiciteit, ook buiten het werkgebied van Caiway - het Groene Hart en de regio Rotterdam. ,,We zijn veel op regionale radiostations geweest en hebben overal geflyerd. Ook gingen we in gesprek met de directeur van Caiway.'' Maar de kabelaar hield zijn poot stijf. ,,Helaas heeft onze actie niks opgeleverd.''

Waardering

Ook Caiway zelf herinnert zich de acties nog goed. ,,Er was veel weerstand'', erkent woordvoerder Tim Bakker. Toch moeten we het verzet niet overschatten, stelt hij. ,,Het duurde relatief kort. Veel klanten hadden er ook waardering voor dat we onze dienstverlening wilden verbeteren en dit als eerste in Nederland deden. We zagen gewoon dat klanten steeds meer data verbruikten en dat deze stap nodig was.''



Spoel zeven, acht jaar vooruit en de tijden zijn veranderd. Toen de Zeeuwse kabelaar Delta vorig jaar augustus aankondigde te stoppen met analoge televisie, leidde dat zelfs in het behoudende Zeeland niet tot een klantenoproer. ,,We hebben ons besluit bewust ruim op tijd aangekondigd'', vertelt woordvoerder Tim Brouwer.



,,Zo kunnen we klanten informeren en meenemen.'' Om erachter te komen wat klanten exact verwachten, verstuurde Delta in september een vragenlijst aan kabelabonnees. ,,Dat leverde waardevolle input op, zo willen veel mensen de mogelijkheid van een servicemonteur aan huis.'' Delta ging verder in gesprek met ouderenbonden en bezocht zorginstellingen. ,,Daarnaast spelen 50 Zeeuwse elektronicazaken een belangrijke rol bij de operatie. In de meeste dorpen zijn die er nog.''

Logisch besluit

Een halfjaar later durft ook VodafoneZiggo, de grootste kabelaar van het land, de stap te zetten. Het aantal klanten dat puur analoog kijkt, is gedaald tot 300.000 mensen, 10 procent van het totale aantal televisieklanten. De rust is bovendien terug bij het bedrijf dat de afgelopen tijd erg met zichzelf bezig was: eerst kocht mediaconglomeraat Liberty Global in 2014 Ziggo op en smeedde het met het eigen UPC samen tot één groot kabelbedrijf. Twee jaar later gingen Liberty en Vodafone een fusie in Nederland aan. ,,Was dat niet gebeurd dan had Ziggo dit wellicht al eerder aangekondigd", denkt Kamiel Albrecht, die de televisiemarkt volgt voor onderzoeksbureau Telecompaper.

Albrecht spreekt van een logisch besluit. ,,Toen Caiway in 2010 met analoge televisie besloot te stoppen, voorspelden wij dat Ziggo pas zou volgen zodra het aantal analoge klanten was gedaald tot 10 tot 15 procent. Dat blijkt aardig accuraat.'' Ook de manier die VodafoneZiggo kiest, kan Albrecht bekoren. ,,Ze nemen er de tijd voor.''

Het uitfaseren van digitale televisie is voordelig voor zowel VodafoneZiggo als voor klanten, legt Albrecht uit. Afgelopen vijftien jaar verloor Nederland zijn weerzin tegen digitale televisie. Was lange tijd slechts een bescheiden groep Nederlanders bereid maandelijks extra te betalen voor abonneezenders - de eerste betaalzender FilmNet sloeg in de jaren 80 mondjesmaat aan, sportkanaal ScreenSport helemaal niet - inmiddels telt Netflix ruim twee miljoen abonnees en kijkt ruim een miljoen Nederlanders naar Fox Sport.

De kabel wordt bovendien tegenwoordig ook gebruikt voor internet en telefonie. ,,Al die diensten vergen bandbreedte en analoge kanalen nemen veel ruimte in'', legt Albrecht uit. ,,Voor elk analoog kanaal kan VodafoneZiggo vijf tot zes digitale zenders gebruiken. Bovendien kan de internetsnelheid ook flink worden opgevoerd.'' Met de nodige upgrades kan de kabel net zulke hoge internetsnelheden halen als bij glasvezel. Qua downloaden dan; voor wat betreft het uploaden van foto's, video's en grote bestanden blijft de kabel voorlopig flink in snelheid achter.

Meer ruimte

Ruimte is bovendien nodig om de komst van betere beeldschermen mogelijk te maken. ,,De meeste Nederlanders zijn gewend aan HD, maar nog niet alle zenders zijn in die hoge beeldkwaliteit. Inmiddels liggen er 4K-televisies met een nog vier maal zo hoge resolutie in de winkel. Dat vergt meer ruimte op de kabel.''

Dat de timing goed is gekozen, blijkt eveneens uit de reacties van ouderenbonden. ,,Het is een misverstand dat ouderen tegen internet, smartphones of digitale televisie zijn. Leeftijd is geen barrière", zegt Renée de Vries van de ANBO. Wel wil de bond in gesprek met het kabelbedrijf om de plannen exact te vernemen. ,,We willen weten wat ze doen om ouderen te begeleiden.''

Irene Voogts van Pro Analoog zegt dat haar actiegroep geen wederopstanding gaat beleven. ,,In acht jaar tijd is er veel veranderd. Ziggo kiest het juiste tijdstip." Zelf heeft ze alweer jaren digitale televisie, haar ouders die in de tachtig zijn ook. ,,Je ontkomt er niet aan om digitaal te kijken. Mijn weerstand was nooit gericht op digitale tv zelf, het ging er om dat het toen te vroeg was. Nu kan het, alle televisies zijn ervoor geschikt."