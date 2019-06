‘Andere eigenaar voor Hudson's Bay, sanering dreigt’

Hudson's Bay Nederland valt sinds vorig jaar in meerderheid onder het Oostenrijkse retailconcern Sigma, eigenaar van de in Duitsland alom aanwezige Karstadt-warenhuizen. Sigma verkreeg vorig jaar de helft van het eigendom van HBC's Europese winkels, waaronder Galeria Kaufhof in Duitsland en Hudson's Bay in Nederland.



HBC draait al geruime tijd niet goed, zowel in Noord-Amerika als in Europa. De gloednieuwe, in 2017 geopende Nederlandse vestigingen zouden zelfs op omvallen staan. Alleen in 2018 werd volgens ingewijden een verlies van 80 miljoen euro geleden. Begin dit jaar kreeg het bedrijf met Armin Devender een nieuwe baas. Momenteel probeert hij onder meer een lagere huur te bedingen bij de vastgoedeigenaren. Dat moet de kosten van Hudson's Bay in Nederland verlagen.



In Canada kelderde de koers van HBC dit jaar met 13 procent. Om het tij te keren wil een groep grootaandeelhouders van Hudson’s Bay Company het de retailgigant nu kopen en van de beurs halen. De groep wordt geleid door de huidige voorzitter van Hudson’s Bay, Richard Baker. Alleen om die reden lijkt het bod al kansrijk. Hoewel HBC beursgenoteerd is, houdt Baker al jaren alle touwtjes bij HBC stevig in handen.

Nederland verschilt

Tegelijk met het nieuws maakte HBC vanmorgen bekend de resterende helft in zijn Europese warenhuizen te verkopen voor een bedrag van 1,5 miljard Canadese dollar, circa 1 miljard euro. De vijftien Nederlandse warenhuizen blijven daarbij echter in Canadese handen.



Dat lijkt opmerkelijker dan het is: de formule Hudson's Bay en het klantenpubliek in Nederland verschillen aanzienlijk met die van warenhuizen in Duitsland, België en Oostenrijk. Grote man Baker heeft bovendien destijds persoonlijk besloten om met Hudson's naar Nederland te komen. Hij zag daar na het faillissement van V&D grote kansen.



Als Baker's bod slaagt dan volgt vrijwel zeker een flinke reorganisatie in Nederland, waarbij de sluiting van vestigingen niet wordt uitgesloten. De eerste Hudson’s Bay's vestigingen openden in september 2017, filialen staan oa in Amsterdam, Leiden, Haarlem, Zwolle, Breda, Den Haag en Maastricht. In maart werd nog een vestiging geopend in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.



Volledig scherm Richard Baker (links) met de inmiddels opgestapte rechterhand Jerry Storch voor de vestiging van Hudson's Bay in aanbouw aan het Amsterdamse Rokin. Ze hadden grote plannen voor Nederland. © Marco Okhuizen

