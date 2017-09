'Appels en rijst': spreek je boodschappenlijstje in op je mobiel

Juist op de momenten dat je er even niets mee kunt, schiet je te binnen dat de rijst op is. Snel opschrijven gaat niet, maar even de app openen en beginnen met praten wél. ,,Met de nieuwe spraakfunctie kun je de benodigde producten inspreken voor je het weer bent vergeten", aldus Jumbo.

De supermarktketen maakt gebruik van bijvoorbeeld de digitale assistent Siri van Apple, zodat de stem juist wordt vertaald naar een of meerdere boodschappen. ,,Dankzij deze combinatie van technologieën kan Jumbo in de toekomst nog beter inspelen op de behoeften van de gebruiker," zo is de verwachting van de supermarkt.

Test

Vanaf eind september kunnen 1.000 vaste Jumbo-klanten de nieuwe functie uitproberen, hoewel die voor nu alleen op de iPhone beschikbaar is. Android volgt later.

Bij Jumbo werken ze ook nog aan een iets andere variant: een digitaal boodschappenmandje dat zelfs automatisch wordt gevuld. Op basis van wat de supermarktketen al van zijn onze online klanten weet, kunnen ze 80 procent van het mandje al klaarzetten.

Juist op de momenten dat je er niets mee kunt, schiet je te binnen dat de rijst op is. Snel opschrijven gaat niet, maar even de app openen en beginnen met praten wél. ,,Met de nieuwe spraakfunctie kun je de benodigde producten inspreken voor je het weer bent vergeten", aldus Jumbo.

De supermarktketen maakt gebruik van bijvoorbeeld de digitale assistent Siri van Apple, zodat de stem juist wordt vertaald naar een of meerdere boodschappen. ,,Dankzij deze combinatie van technologieën kan Jumbo in de toekomst nog beter inspelen op de behoeften van de gebruiker," zo is de verwachting van de supermarkt.