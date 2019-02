Arjan (28): Voor mijn vijftigste wil ik genoeg geld op mijn rekening hebben

Markt­plaats­op­lich­ters bestraft met celstraf­fen

14:32 De 21-jarige Marijn G. uit het Zeeuwse Middelburg en zijn 23-jarige handlanger Antonius van A. zijn veroordeeld voor oplichting van tientallen Nederlanders en Vlamingen via koopjessites. Zij moeten voor respectievelijk 3,5 jaar en 25 maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in het Vlaamse Gent vandaag beslist.