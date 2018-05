ASN gooit Heineken uit duurzaam aandelenfonds om biermeisjes

Aanleiding voor de verwijdering zijn de misstanden die onderzoeksjournalist Olivier van Beemen onlangs aan het licht bracht in zijn boek Bier in Afrika . Daarin beschrijft hij dat de brouwer in zeker tien Afrikaanse landen bierpromotiemeisjes - waarschijnlijk duizenden in totaal - inzet om de omzet te verhogen. Deze jonge vrouwen worden regelmatig seksueel lastig gevallen en misbruikt. Heineken maakte afgelopen maand bekend een onderzoek te zijn gestart naar de gemelde misstanden , maar dat heeft ASN Bank niet afgewacht. ,,De aanleiding voor de verwijdering is inderdaad de gemelde inzet van vrouwen voor de promotie van bier'', bevestigt woordvoerster Monique Messelink. De bank heeft geëvalueerd of het aandeel Heineken nog wel in het ASN Duurzame Fonds thuis hoorde. Daarbij zijn ook gesprekken met Heineken gevoerd. ,,Uit die gesprekken en de ingewonnen informatie hebben de directeuren van ons beleggingsfonds geconstateerd dat Heineken niet meer aan onze richtlijnen voor duurzame bedrijven voldoet.''

The Global Fund

De beleggingen in Heineken stonden op 31 december voor 18,48 miljoen euro in de boeken. De aandelen zijn echter 'zeer recent' verkocht, laat Messelink weten. In de laatste april-editie van de lijst van door ASN erkende bedrijven voor het ASN Duurzame Aandelenfonds komt Heineken niet meer voor.



Eerder vroeg de bank Heineken al tweemaal om opheldering vanwege misstanden in Afrika. Toen nam ASN - dat zich sinds 1960 profileert als duurzame bank 'met respect voor mens, dier en natuur' - nog genoegen met uitleg van de brouwer.



ASN Bank is niet de eerste die Heineken 'straft' vanwege misstanden. Recent schortte het Amerikaanse fonds The Global Fund, één van 's werelds grootste hulpstichtingen, de samenwerking met Heineken ook al op vanwege de biermeisjes. The Global Fund strijdt met geld van oa Microsoftoprichter Bill Gates tegen AIDS, tuberculose en malaria. In Afrika werkte het fonds samen met de Nederlandse brouwer.



Volgens ASN is de verwijdering van Heineken niet permanent. ,,Een bedrijf kan altijd opnieuw in ons duurzame fonds terechtkomen als het aan de richtlijnen voldoet.''