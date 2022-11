Autobranche ziet omzet stijgen, vooral door duurdere auto's

Carmen (23) spreekt overal onderne­mers toe, maar in haar eigen Heerde vindt ze dat best spannend

Ze is zelf een millennial en weet alles van Generatie Z. Carmen van de Beek (23) spreekt vanavond in haar eigen Heerde over hoe ondernemers kunnen inspelen op behoeften van jongeren. Haar belangrijkste boodschap: ,,Ga niet teveel mee in het pleasen, maar stel duidelijke kaders.’’

16 november