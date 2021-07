Baas FrieslandCampina: ‘Ik snap dat boeren overwegen te stoppen’

UPDATE FNV verliest kort geding, Wibra mag personeel uren laten inhalen

5 juli Is het slecht werkgeverschap wat de Eper textieldiscounter Wibra doet? Nee, zegt de rechter, in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. Wibra handelt gewoon volgens de cao, door zijn werknemers uren te laten inhalen die tijdens de coronalockdown waren gemist. ,,De FNV maakt Wibra ten onrechte het verwijt dat zij niet als goed werkgever handelt.’’