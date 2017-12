Baas T-Mobile maakt vuist tegen KPN en Ziggo

Quote We blijven de markt verstoren en gaan de strijd met KPN en Ziggo/Vodafone aan Søren Abildgaard, ceo T-Mobile Nederland Kerstmis komt vroeg dit jaar, lacht Abildgaard. De Deen trad afgelopen februari aan als nieuwe baas van T-Mobile Nederland, dat het tot twee jaar terug moeilijk had en honderdduizenden klanten verloor.



Sinds moederbedrijf Deutsche Telekom vorig jaar zomer ingreep en de complete bedrijfstop verving, gaat het weer bergop. Mede door agressieve marketing en de introductie van een onbeperkt internetabonnement groeit T-Mobile hard. Dit jaar zijn er 200.000 klanten bijgekomen en werd het mobiele 4G-netwerk opnieuw bekroond als beste van Nederland.



Met de vanmorgen aangekondigde overname van Tele2 van 190 miljoen euro maakt T-Mobile pas echt een grote stap voorwaarts. Het derde telecombedrijf van Nederland kan daardoor KPN en die andere nieuwe combinatie Vodafone/Ziggo eindelijk naar de kroon steken, zegt ceo Søren Abildgaard.

Gefeliciteerd! Nog geen jaar in dienst en dan zo’n overname…

,,Ik val met mijn neus in de boter, kerstmis komt vroeg. Maar uiteraard gebeurt zoiets niet ineens, er is langer over gepraat. De gesprekken zijn een tijdje gestopt en weer doorgegaan. Uiteindelijk erkenden zowel Deutsche Telekom als Tele2 dat dit het beste voor beiden is.''

Hoe belangrijk is deze overname voor T-Mobile?

,,Het is een kwantumsprong. Hoewel we afgelopen jaar zeer succesvol blijken, kunnen wij niet zoals KPN en Ziggo/Vodafone vaste diensten aanbieden. We lopen tegen een grens aan. Met Tele2 en hun vaste netwerk kan dat wél.''

Experts vrezen voor hogere tarieven. Op de mobiele markt ontketende Tele2 als vierde speler een prijzenslag, straks is er minder keuze.

,,Wat ons betreft blijven we gewoon doorgaan met het verstoren van de markt. Ons Unlimited abonnement is een groot succes en dat blijft zo.''

U garandeert dat de tarieven niet omhoog gaan?

,,Door de overname van Tele2 kunnen we juist óók op de vaste markt aan de slag en een vuist maken tegen KPN en Ziggo. Zij verhogen hun prijzen steeds, terwijl consumenten weinig keuze hebben qua vaste diensten als tv en internet. Wij gaan dat veranderen en voor meer concurrentie zorgen. Consumenten krijgen daardoor meer keus en dat leidt tot lagere prijzen.''

Hoeveel banen kost deze overname? Er is best veel overlap, beide hebben jullie een volledig 4G-netwerk in de lucht.

,,Zover zijn we nog niet, de Europese Commissie moet eerst nog toestemming geven. Maar er is veel synergie, op termijn kunnen we een miljard euro besparen. Jaarlijks gaat het om 150 miljoen euro. Tegelijk is de overlap vooral technisch van aard en zit het in onze netwerken.''

Vodafone en Ziggo kregen ook toestemming van Brussel, dus dat moet toch geen probleem zijn?

,,We hebben uiteraard goede hoop. Maar de Europese Commissie neemt altijd de tijd, het kan even duren. Waarschijnlijk is het pas in de tweede helft van volgend jaar rond. Tot die tijd blijven zowel wij als Tele2 aparte bedrijven en zal de consument niets merken.''

Waar komt het hoofdkantoor te staan: in Den Haag (T-Mobile) of Diemen (Tele2)?