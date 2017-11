BAM keldert op beurs na tegenvallende berichten

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager en kwam uit op 554,31 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 837,13 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,3 procent.



Aegon ging aan kop in de AEX met een winst van ruim 6 procent. De verzekeraar boekte afgelopen kwartaal flink meer winst en wist ook de kapitaalbuffer sterk te verbeteren. Staalproducent ArcelorMittal stond in de staartgroep met een min van 2 procent. Brussel is een 'diepgaand onderzoek' begonnen naar de voorgenomen overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva door ArcelorMittal.

Tegenvallend handelsbericht

In de MidKap bungelde BAM onderaan met een verlies van 7,5 procent na een tegenvallend handelsbericht. Beursintermediair Flow Traders kampte met een adviesverlaging door Kempen & Co en zakte 4,9 procent. Producent van roestvrij staal Aperam, dat ook met cijfers kwam, daalde 2,9 procent.



De resultaten van Intertrust (plus 9,1 procent) vielen wel in goede aarde. De financieel dienstverlener zag de kwartaalomzet met ruim een derde stijgen en handhaafde zijn verwachtingen. De producent van voedingsingrediënten Corbion won 1,3 procent na een strategie-update. Frisdrankbottelaar Refresco bleef onveranderd na publicatie van de kwartaalcijfers.

