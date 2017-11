Bank nalatig met waarschuwen voor te hoge hypotheek

Geen prettiger lening voor de bank dan een woninghypotheek. Mensen wringen zich in de raarste bochten om elke maand te betalen. Want het huis verliezen is het laatste wat ze willen.



,,Maar het is de vraag of het nodig is de kinderen van de sportclub te halen om maar geld uit te sparen'', zegt Anton Vanden Bol, directeur van hypotheekketen Hypotheek Visie. ,,In veel gevallen is de bank aansprakelijk. De bank moet goed onderzoeken of een klant de hypotheeklasten wel kan dragen. En hij moet de klant waarschuwen voor de gevolgen van inkomensverlies, bijvoorbeeld door werkloosheid.''

Zorgplicht

Sinds 2006 heeft de bank een wettelijke zorgplicht om te voorkomen dat mensen te veel lenen. Er zijn strenge regels gekomen die bepalen hoeveel keer iemand zijn inkomen mag lenen en hoe hoog de hypotheek mag zijn ten opzichte van de waarde van het huis. In de praktijk betekent het dat banken om een loonstrook vragen en om een taxatierapport van de woning.



Voor die tijd was die norm er nog niet, maar in juni bepaalde de Hoge Raad dat banken ook voor 2005 al een zorgplicht hadden voor hun klanten. Dat gebeurde in een zaak die gedupeerde klanten hadden aangespannen tegen SNS, de huidige Volksbank, en de Rabobank.

Risico's

Die uitspraak heeft gevolgen voor vele duizenden mensen met een te hoge hypotheek, denkt Rik Sieben, een advocaat die gedupeerde bankklanten bijstaat. ,,Alleen al tussen 1999 en 2007 is voor zo'n 600 tot 700 miljard aan hypotheken afgesloten. Ik schat dat 60 tot 70 procent van die hypotheken niet aan de regels voldoet.'' Banken lieten volgens Sieben vooral na te waarschuwen voor de risico's van een (te) hoge hypotheek.



Sieben en Vanden Bol zeggen dat gedupeerden nu met succes naar de rechter kunnen stappen als ze schade lijden door de hoge hypotheek. ,,Het probleem speelt vooral bij beleggingshypotheken'', zegt Sieben. Vanden Bol zegt dat banken nog steeds hun zorgplicht niet goed naleven en mensen niet waarschuwen voor de risico's van een hoge hypotheek, 'zoals de gevolgen van inkomensverlies bij werkloosheid'.

Strenge eisen