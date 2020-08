Banken klaar voor faillissementen: ‘Nu al lichte stijging, maar de golf moet nog komen’

Apple doorbreekt grens van 2 biljoen dollar op beurs

19 augustus Techreus Apple is op de beurs in New York meer dan 2 biljoen, oftewel 2000 miljard, dollar waard geworden. De maker van onder meer de iPhone is het eerste Amerikaanse bedrijf dat die voor menig belegger psychologisch belangrijke mijlpaal bereikt. Eerder kende alleen de Saudische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco tijdelijk een hogere beurswaarde.