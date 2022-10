‘Banken zetten 13 miljard klaar voor Twitter-overname Musk’

Daalt gasprijs richting 0? Het zou zomaar even kunnen. ‘Opgelet, daarmee is de energiecri­sis niet verdwenen’

De aardgasprijs in Europa is vanmorgen verder gedaald. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt zakte de prijs van de TTF future met zo’n 10 procent, tot de symbolische grens van 100 euro per megawattuur. Analisten denken dat de daling de komende weken aanhoudt. ,,Prijzen in de buurt van 0 zijn niet uit te sluiten”, zegt een financieel analist. Wat is er aan de hand?

24 oktober