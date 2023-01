Bedrijf achter scooters en fietsen van onder meer Thuisbezorgd, Domino’s Pizza en flitsbezorgers failliet

Tot de klantenkring van GreenMo, gevestigd in het Gelderse Waardenburg, behoorden onder meer Thuisbezorgd, Domino’s Pizza, verschillende flitsbezorgers (Getir, Gorillas) en zelfs de politie. In totaal rijden er door heel Europa 35.000 scooters van het bedrijf.

GO Sharing

Naast het leveren van scooters en fietsen is deelscooter- en fietsbedrijf GO Sharing onderdeel van het bedrijf. Deze tak is niet failliet, benadrukt een woordvoerder. ,,Wij gaan door en blijven rijden. De scooters blijven op straat, we moeten alleen op zoek naar een andere partner voor servicewerkzaamheden zoals reparaties.”

(Nog) geen gevolgen voor bedrijven

In de tussentijd onderzoekt Udink de mogelijkheden tot een doorstart voor het bedrijf. ,,Het is ons al duidelijk dat er voldoende animo is in de markt. Het valt te verwachten dat in de komende weken een oplossing wordt bereikt.” Op een situatie waarin er géén overnamekandidaat gevonden wordt, wil Udink nog niet vooruitlopen.