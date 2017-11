Bedrijfsleven moet niet steeds onderste uit de kan willen

In de bestuurskamer van Unilever, Akzo of Shell vinden ze het logisch dat politici meewerken aan het beschermen van het Hollands tafelzilver. Daarom moet de dividendbelasting voor buitenlandse beleggers omlaag, vinden zij. Toegegeven, op alleen Nederlands kapitaal kan zo'n bedrijf niet varen. Ze hebben buitenlandse poen nodig. Dat geld struint momenteel door de VS en China op zoek naar een goed boerend bedrijf. Het is in ons aller belang dat bedrijven als Unilever en Shell die goedboerende bedrijven zijn. Als zij minder kunnen investeren, leggen ze uiteindelijk het loodje. Daarna volgt onze economie als geheel. Tuurlijk we hebben een groot en sterk mkb, maar dat draait voor een groot deel op de orders van het grootbedrijf.

Over belasting kan onderhandeld worden

Doordat die grote jongens weten hoe belangrijk ze voor ons zijn, durven ze te zeggen: 'Als jullie ons niet fiscaal pleasen, trekken we ons terug in Engeland, waar mevrouw May alles aangrijpt om ons te houden na de brexit.' Dat kun je een dreigement noemen of een kille zakelijke constatering. Of het waar is, is ook nog een open vraag.



We leven in een netwerk van fiscale afspraken, die vooral voordelig zijn voor de fiscaal adviseurs die door de bomen het bos nog zien. Het Centraal Planbureau zegt geen goede studies te kennen naar het daadwerkelijke effect van verlaging van dividendbelasting voor bedrijven. Macro-economen constateren met gebrekkig bewijs dat het ineffectief is. Wat is waar? Willen we het risico nemen om stoer te zeggen dat wij niet chantabel zijn met dreigement van multinationals om te vertrekken? Wat als ze het toch doen?