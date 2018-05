Bedrijven doen te weinig tegen corruptie

Als het om de jaarlijkse ranglijst van corrupte landen gaat bungelt Nederland al jaren onderaan. Maar dat wil niet zeggen dat corruptie en fraude geen probleem is voor het Nederlands bedrijfsleven, zoals blijkt uit een greep van recente affaires.



Het meest in het oog springende fraude- en corruptiegeval was ongetwijfeld technisch installatiebedrijf Imtech. Dit miljoenenbedrijf ging ten onder aan fraude en corruptie bij de Duitse en Poolse dochterondernemingen. Het was een van de grootste naoorlogse faillissementen in Nederland, kostte duizenden mensen hun baan en leidde tot miljoenenverliezen bij toeleveranciers en klanten.



Een ander prominent geval is SBM Offshore, bouwer van drijvende boor- en opslaginstallaties voor olie. Het bedrijf betaalde jarenlang smeergeld voor opdrachten van de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras. Dit kostte het bedrijf al honderden miljoenen aan boetes.



Bij de Rabobank weten ze inmiddels ook hoe belangrijk het is buitenlandse dochters goed in de gaten te houden. Een filiaal van de bank in het Californische Calexico bleek door een Mexicaans drugkartel gebruikt te worden om drugsgeld wit te wassen. Met vrachtwagens vol werd de cash aangevoerd melden spijtoptanten die met de Amerikaanse justitie samenwerkten. De Rabobank betaalde 300 miljoen euro om strafvervolging af te kopen.