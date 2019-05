Bedrijven klagen over privacywet: ‘te complex en vaag’

Sinds de intrede van de AVG - de afkorting staat voor Algemene verordening gegevensbescherming - kan een bedrijf of overheidsorgaan boetes krijgen tot maximaal 20 miljoen euro, of 4 procent van de jaaromzet. Zover is het nog niet gekomen - op een incident na - maar klagende consumenten weten de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wél te vinden. Alleen al in de eerste vier maanden van 2019 ontving de handhaver negenduizend klachten over vermoedelijke privacyschendingen.