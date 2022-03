Bedrijven vertrekken: Rusland raakt langzaam geïsoleerd

LTO: seizoensar­bei­ders van buiten EU nodig om oogst te redden

De inzet van seizoensarbeiders van buiten de Europese Unie is nodig om te voorkomen dat de oogst van Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten in gevaar komt. Dit stelt boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland. Werkgevers in de land- en tuinbouw maken zich namelijk grote zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel.

2 februari