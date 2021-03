Bedrijven vrezen minder voorraad door blokkade Suezkanaal: containers vol seksspeeltjes in de wacht

De opstopping van containerschepen in het Suezkanaal heeft gevolgen voor de bevoorrading van winkels en andere bedrijven in Nederland. Zo meldt Mirage Retail Group, moederbedrijf van onder meer Blokker en Big Bazar, dat de blokkade zeker voor problemen gaat zorgen. Ook EasyToys, gespecialiseerd in seksspeeltjes, laat weten gedupeerd te zijn. ,,Er staan tientallen zeecontainers van ons in de file.’’

Bij EasyToys in Veendam loopt de stress flink op nu het gestrande schip Ever Given nog steeds niet is losgetrokken. Het containerschip van 400 meter lang en ruim 200.000 ton zwaar, raakte dinsdag in het Suezkanaal stuurloos, mogelijk door een sterke wind. Het schip kwam overdwars tussen de twee kades vast te liggen met de boeg en achtersteven op ondiepe gedeeltes van het kanaal.

Door de blokkade is inmiddels een file ontstaan van zeker tweehonderd schepen vol producten uit Azië die veelal voor de Europese markt zijn bestemd. Op een van de schepen staan tientallen containers vol vibrerende eitjes en vibrators, geproduceerd in China en onderweg naar EasyToys. ,,Het zijn nog onze populairste seksspeeltjes ook, we verwachten hoe dan ook problemen met de levertijd. Ook al wordt het schip morgen losgetrokken, dan nog is er nu al sprake van dagenlange vertraging en loopt de schade voor ons in de miljoenen euro’s’’, zegt een woordvoerder van de online seksshop.

Piraterij

Omvaren via Zuid-Afrika is voor het bedrijf nog geen optie. ,,We wachten nog een paar dagen af, hopelijk is de doorgang dan weer vrij. Omvaren via Kaap de Goede Hoop kost niet alleen weken extra, maar ook op het gebied van piraterij en weersomstandigheden zitten er haken en ogen aan dit alternatief.’’ Het Veendamse bedrijf verwacht dat de problemen na het lostrekken van de Ever Given nog niet zijn opgelost. ,,De hele keten is van slag, havens lopen straks vol met schepen, wat weer voor opstoppingen zorgt bij het lossen van containers.’’

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van winkelketens als Blokker, Intertoys en BCC, vreest ook dat de blokkade gevolgen heeft voor de bevoorrading. ,,Daar gaan we zeker last van krijgen”, zegt topman Michiel Witteveen van Mirage.

Invliegen

Vooralsnog zijn er geen tekorten omdat het bedrijf vanwege de coronacrisis met grote voorraden zit. Maar in de file op de belangrijke Egyptische waterweg liggen ook schepen geladen met spullen die voor de winkels van Mirage zijn bedoeld. Volgens Witteveen wordt nu uitgezocht om welke producten het precies gaat die vastzitten in het Suezkanaal. Het winkelbedrijf bekijkt nu of bepaalde artikelen ingevlogen moeten worden om zo de klant te kunnen blijven bedienen.

Bij winkelketen Action heeft de opstopping nog geen impact op de bevoorrading, zegt een woordvoerder. Volgens hem zijn alle artikelen voor de komende weken al op voorraad in de distributiecentra. De gevolgen op de langere termijn zijn afhankelijk van de duur van de verstopping. ,,Daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen, maar het zal alle bedrijven die gebruik maken van vervoer via zeevracht raken.” In het algemeen geldt dat ongeveer de helft van de producten die Action verkoopt uit Azië komt.

Volledig scherm De Ever Given blokkeert sinds dinsdag het Suezkanaal in Egypte. © CNES/AIRBUS DS via REUTERS

Volledig scherm Achter de Ever Given liggen honderden andere containerschepen te wachten. © EPA

Kijk hier onze video over het onfortuinlijke containerschip: