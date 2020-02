Belasting opgeven? Met deze aftrekposten en vrijstellingen betaal je nooit te veel

Sandd-bezorgers kregen fout aanbod met ‘te lage contractu­ren’ van PostNL

11 februari Het matchen van Sandd-personeel aan PostNL is aanvankelijk ‘niet vlekkeloos verlopen’. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer in antwoord op Kamervragen van de SP. Door ‘herstelacties’ is Keijzer niettemin positief over de manier waarop PostNL na de overname van het Apeldoornse postbedrijf is omgegaan met de belangen van het personeel.