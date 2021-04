Belastingontwijking multinationals steeds minder getolereerd: VS steunt invoeren ‘techbelasting’

VIDEO Ook bikini verschiet nu van kleur; Tom (22) uit Apeldoorn pakt internatio­naal door

15 april Hij speelde zich al in de kijker met verkleurende zwembroeken en bouwde dat uit met verkleurende mondkapjes. Nu kan Tom van Dieren ook meiden aan z'n internationale klantenkring toevoegen, dankzij de van kleur verschietende bikini's die hij deze week op de markt bracht. Hij is blij dat het is gelukt, zegt hij. Bikini's maken met deze eigenschappen is een stuk lastiger dan wat de mannen dragen...