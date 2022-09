Beleggers eisen 16 miljard euro van Philips na terugroepacties van ademapparaten

Beleggers eisen miljarden schadevergoeding van Philips. Patiënten en beleggers zijn ‘stelselmatig verkeerd voorgelicht’ over de problemen met apneu- en beademingsapparaten, stellen zij in het FD . Daardoor zouden beleggers een veel te hoge prijs hebben betaald voor de aandelen. De vereniging becijfert de totale schade voor aandeelhouders op 16 miljard euro.

Beleggersvereniging VEB stelt Philips formeel aansprakelijk voor de schade, schrijft de vereniging in een brief die afgelopen weekend naar het concern is gestuurd. Binnen twee weken wil de beleggersclub met Philips over een vergoedingsregeling praten. Gaat Philips dat gesprek niet aan, dan stappen de beleggers naar de rechter. De VEB verwacht uiteindelijk een schadeclaim in te dienen die tot in de miljarden euro's kan oplopen.

Een woordvoerder van Philips bevestigt dat er de beleggersclub het bedrijf heeft benaderd. ,,Op zondagavond hebben we per email een brief ontvangen van de VEB. We zijn ervan overtuigd dat Philips juist en integer heeft gehandeld in deze zaak, en we zien een eventueel gesprek met de VEB met vertrouwen tegemoet”, stelt de zegsman. Philips zegt de brief nog goed te bestuderen voordat ze met een verdere reactie komen.

27 miljard minder waard

In maart bleek dat honderden ademapparaten bij Philips Respironics in elkaar waren gezet met lijm die over de uiterste gebruiksdatum was. Philips meldde daarom dat zijn apneu- en beademingsapparaten mogelijk brokstukjes geluiddempend schuim en chemische gassen uitstoten, wat gevaarlijk kan zijn voor patiënten. Dat bericht veroorzaakte grote onrust, bij zowel patiënten als beleggers.

De aandelenkoers van Philips is sinds april vorig jaar met meer dan 60 procent gedaald. Afgelopen vrijdag bedroeg die daarom geen 50 euro meer, maar nog slechts 18. Daardoor is het bedrijf op de beurs 27 miljard euro minder waard geworden.

