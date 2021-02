Beleggers over bonus ASML-top: Regels aangepast ‘tijdens de wedstrijd’

Na statiegeld op blik volgt ook statiegeld op drankpak­ken en glas, voorspelt Tomradirec­teur in Apeldoorn

4 februari Naast statiegeld op kleine PET-flessen en op blikjes zal er in de toekomst ook statiegeld komen op glasproducten in supermarkten en op drinkpakken, denkt het Apeldoornse bedrijf Tomra in Apeldoorn. Tomra bouwt en levert statiegeldmachines. Directeur René Hissink beleeft momenteel drukke tijden, hij schetst een toekomstbeeld.