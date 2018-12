Bespioneert China ons via de apparatuur en mobieltjes van Huawei?

Op een pikanter moment kon de nieuwste rel tussen de VS en China niet komen. Terwijl president Donald Trump en de Chinese premier Xi Jinping tijdens de G20 in Buenos Aires afspraken hun handelsoorlog voor 90 dagen stop te zetten, arresteerde Canadese autoriteiten zondag Huawei's financiële topvrouw Meng Wanzhou (46) in Vancouver. Wanzhou is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei en geldt als één van China's machtigste zakenvrouwen.



Aanleiding voor het Amerikaanse arrestatieverzoek is dat Huawei de sancties tegen Iran zou hebben ontdoken. De vraag is echter of dat het hele verhaal is. De Verenigde Staten voeren al twee jaar een kruistocht tegen Huawei en ZTE.



Beiden Chinese bedrijven hebben zich de laatste jaren opgewerkt tot wereldwijde telecomspeler. Huawei is na Samsung 's werelds tweede smartphonemaker en bouwt voor talloze telecombedrijven de mobiele netwerken. Via hun smartphones en netwerkapparatuur zou de Chinese overheid kunnen spioneren, vrezen de Amerikanen. Ze wijzen op de nauwe banden die succesvolle Chinese bedrijven met het communistische regime in Beijing moeten onderhouden.