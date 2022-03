Bestuursvoorzitter FNV stelt ambitieus doel voor vakbond: flink groeien door nieuwe strategie

video Sancties tegen Rusland duwen Nederland richting recessie

De economische sancties van de westerse landen raken Rusland hard. Maar we schieten ook in onze eigen voet: de oorlog in Oekraïne dreigt Nederland in een recessie te duwen, waarschuwen economen. Consumenten en bedrijven zullen de nadelige gevolgen van prijsstijgingen zeker twee jaar voelen.

9:31