Beurzen herstellen spectaculair van kerstduik

Het blijft hollen of stilstaan op de beurzen. De aandelenbeurs in Japan liet vandaag weer een stevig herstel zien.

Beleggers in Azië trokken zich op aan de spectaculaire heropleving op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex deze keer grootste puntenstijging tijdens een handelssessie ooit liet zien.

Het spectaculaire herstel volgde na de slechtste kerstavond op de beurs in New York ooit. De zorgen over de Amerikaanse economie en het grillige beleid van de weer eens ruziënde president Trump namen af door sterke cijfers over de consumentenuitgaven in de Verenigde Staten tijdens de feestdagen. Op de beurs van New York werd de schade van de afgelopen dagen weken zo gedeeltelijk gerepareerd.

Na de slechtste week sinds de financiële crisis van 2008 ging het ook op kerstavond hard naar beneden. Het offensief van minister van Financiën, Steve Mnuchin die de belangrijkste bankdirecteuren van het land bezocht, heeft wellicht ook geholpen. Hij moest de vrees wegnemen dat president Trump zich in zijn boosheid wilde ontdoen van de onafhankelijke directeur van de Amerikaanse centrale bank omdat die het had gewaagd de rente te verhogen. Tegen de zin van Trump.

Inpraten

Volledig scherm Steve Mnuchin, volgens Donald Trump “een zeer getalenteerde gozer". (archieffoto) © AP

Bronnen in Washington melden dat minister en oud-bankier Steve Mnuchin stevig op Trump heeft ingepraat en hem ook enige van zijn bevoegdheden heeft onderwezen. Trump beschouwt Mnuchin als “een slimme jongen”en “een getalenteerde gozer”, zoals hij het ooit zelf verwoordde in tweets. Van Mnuchin zou Trump ook wel wat willen aannemen, aldus insiders. Zo mag een Amerikaanse president de directeur van centrale bank helemaal niet ontslaan, tenzij de laatste strafbare feiten heeft gepleegd. Een renteverhoging valt daar niet onder, al denkt Trump mogelijk van wel. Er is veel gepraat in Washington waar op kerstavond een paniekstemming leek te heersen. Vooraanstaande Congresleden van de twee grote partijen hebben de president er bovendien op gewezen dat een driftig ontslag van Powell desastreuze gevolgen zou kunnen hebben. Beleggers zouden hun vertrouwen verliezen in de centrale bank, met wereldwijde consequenties. En in dat geval riskeerde de duik van de aandelen op kerstavond nog maar een muggenscheetje te zijn vergeleken met de grote klap.

Herkansing

In een zorgvuldiger geformuleerde herkansing op twitter toonde Trump zich opmerkelijk gematigder. ‘Ze (de Amerikaanse centrale bank) verhoogt de rente te snel. Dat is mijn mening, maar ik heb zeker vertrouwen. Ik denk dat het in orde komt. Ze verhoogt de rente omdat ze denkt dat de economie het goed doet. Maar ik denk dat ze het snel zal begrijpen.’

‘We hebben de beste bedrijven ter wereld en ze doen het heel goed. Hun cijfers behalen records. Dus ik denk dat dit een uitzonderlijke koopkans (op de aandelenmarkten, red.) is. Het enige probleem voor onze economie is de Fed. Die voelt de markt niet aan.’