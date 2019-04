Bezorgschaamte? De grootste drukte veroorzaken we nog altijd zelf

Amsterdamse winkeliers luidden vorige week in de media de noodklok over de bezorgcultuur. ,,Het is niet normaal om een spijkerbroek, koptelefoon of inktpatronen voor je printer in een grote doos te laten afgeven aan je voordeur, terwijl het overige verkeer wordt gehinderd”, stelde Guido Frankfurther van ondernemersorganisatie MKB Amsterdam.



Frankfurther vond het hoog tijd voor een nieuw woord: bezorgschaamte. Consumenten zouden moeten beseffen dat ze steden, dorpen, ja zelfs het hele land, onleefbaar maken als ze alles maar laten thuisbezorgen. Frankfurther wil daar een rem op zetten.