Bierstrijd Lidl en Grolsch: Kordaat of Kornuit of toch allebei?

Wie wint de bierstrijd? Grolsch of Lidl? De rechter doet morgen uitspraak in het kort geding dat bierbrouwer Grolsch aanspande tegen supermarktreus Lidl.

De inzet: Lidl moet, als het aan Grolsch ligt, stoppen met de verkoop van bier met het merk Kordaat. Naam en verpakking zouden te veel lijken op Kornuit, een submerk dat Grolsch sinds 2013 brouwt. ,,Kornuit is inmiddels zo sterk dat het als zelfstandige merknaam bestaansrecht heeft", zei Koert van 't Hof van Grolsch daar eerder over. ,,Daar fietst Lidl nu dwars doorheen. Zij liften mee op onze marketinginspanningen en dat brengt ons merk schade toe.”

Lidl bracht Kordaat eind vorig jaar op de markt. De Duitse grootgrutter had nog geen Nederlands bier in het aanbod en heeft inmiddels al laten weten ook met varianten als bok, blond en alcoholvrij te gaan komen. En dat terwijl ook Grolsch werkt aan de lancering van een alcoholvrije variant van hun Kornuit. Van 't Hof van Grolsch: ,,Dit is verwarrend voor consumenten.”

Verbieden

Hoe groot is de kans dat de Twentse bierbrouwer gelijk krijgt? Merkendeskundige Bas Kist durft zijn geld best in te zetten op de maker van Kornuit, Grolsch dus. ,,Ik denk dat de rechter de naam van het Lidl-biertje, Kordaat, gaat verbieden. Omdat de eerste drie letters van de naam hetzelfde zijn. Als je kijkt naar de jurisprudentie over merkenconflicten, richten rechters zich vooral naar de eerste letters van een merknaam. Als die erg lijkt op het merk dat al bestaat, dan maak je weinig kans. De rechter vindt het dan bijna altijd een inbreuk op het al bestaande merk.’’

Kist somt een aantal recente voorbeelden op van bedrijven die met succes hun merkenrecht beschermden. ,,Aldi ondernam onlangs actie tegen de net geregistreerde naam Aldive. En Spa kwam in opstand tegen een bedrijfje dat frisdrank wilde verkopen onder de naam Spaaq. Aldi en Spa werden in het gelijk gesteld. In beide gevallen waren de eerste letters weer identiek. Pepermuntbedrijf King daarentegen lukte het niet het merk Viking tegen te houden. En Becel had een zware dobber aan Benecol. De rechter vond in beide gevallen dat de namen juist weer wel prima naast elkaar konden bestaan.’’

Grijs gebied

Volgens Bas Kist bestaat er een behoorlijk grijs gebied als het gaat om de vraag hoeveel een merk op een ander merk mag lijken. ,,Bedrijven zoeken soms de grens op als het gaat om plagiaat. Merkenrecht is een heel gevoelig onderwerp, dagelijks zijn er wereldwijd rechtszaken tussen concurrenten over de naam van hun bedrijf of product. Rechters kijken daarbij niet alleen naar de gelijkenis van de letters, maar ook naar de klank. Ik vind bijvoorbeeld dat Kornuit en Kordaat ook qua klank op elkaar lijken. Om die reden denk ik dan ook dat Lidl aan het kortste eind trekt en binnen een paar weken zijn biermerk uit de schappen zal moeten halen.’’