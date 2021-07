Bij De Goede Keus in Heino gaan ze in polonaise over de winkelzolder bij het uitzoeken van een carnavalskostuum

Erik de Goede (58), filiaalmanager bij een technische groothandel, kluste graag aan oldtimers en besloot in 2008 zijn vier exemplaren als trouwauto in te zetten. Gezien zijn achternaam en de keuzemogelijkheden was een bedrijfsnaam snel gevonden: De Goede Keus. ,,De bruidsparen vroegen of ik ook slingers en ballonnen had. Dat bracht de handelaar in me naar boven. Ik kocht groot in en verkocht wat ik overhield online.’’ De getrouwde stelletjes wisten hem ook te vinden toen ze hun gezinsuitbreiding met een bord of ooievaar in de tuin wilden aankondigen. Zo liep Eriks ‘hobby’ steeds verder uit de hand.