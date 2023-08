Bij Koppert Cress kan de kweek van al het groen niet groen genoeg, en is nu genomineerd voor Nationale Ondernemersprijs

De Westlandse teler Koppert Cress kweekt vers gekiemde plantjes op een duurzame manier. Dit proces wordt voortdurend verbeterd. Die drang naar innovatie zit in het dna van het bedrijf, legt directeur Rob Baan uit. ,,Vooroplopen is topsport. Maar ik krijg nooit te horen dat iets niet kan.”

Koppert Cress is gespecialiseerd in het kweken van cresse, dat zijn zaailingen van planten die de geur- en smaakbeleving beïnvloeden. Ze worden wereldwijd door chef-koks gebruikt om gerechten te verrijken en te verdiepen. De kweek gaat op een zo duurzaam mogelijke manier en het bedrijf is voortdurend op zoek naar methoden om dat proces te verfijnen. Zo was het bedrijf een van de eerste grootschalige gebruikers van ledverlichting. Ook oogst Koppert Cress warmte in de zomer om in de winter de kassen te verwarmen. ,,Ik ben niet de enige die dit doet in het Westland, maar wel de meest fanatieke.”

Naast aardwarmte gebruikt Koppert Cress ook waterstof en zelfs de warmte uit slootwater, vertelt Baan. ,,Het restproduct van waterstofopwekking heeft een temperatuur van 70 graden, precies de juiste temperatuur om onze kassen te verwarmen. En door warmte uit slootwater te winnen wordt de sloot koeler en komt er meer zuurstof in het water. Dat is weer goed voor de vissen.” En voor het bedrijf. Volgens Baan heeft Koppert Cress nog steeds dezelfde energiekosten als in 2010, terwijl de Westlandse teler inmiddels vier keer zo groot is.

Division Q

Volledig scherm © Nico Schouten Koppert Cress werd opgericht in 1987, maar heette toen nog Koppert Trading. Een kleine start-up, noemt Baan dat begin. Hij kwam er zelf in 2000 bij en nam het bedrijf twee jaar later over. In 2000 had het bedrijf een omzet van twee miljoen euro, dit jaar gaat Koppert Cress richting de 50 miljoen omzet. En dat terwijl het bedrijf net hersteld is van een flinke klap die het kreeg door de coronapandemie en een overheid die Westlandse teler niet te hulp schoot. Veerkracht, noemt Baan dat. ,,We vielen buiten alle regels. We zijn heel trots dat we het hebben overleefd.”

Behalve voortdurend kijken naar hoe de kweek nog groener kan, wil Koppert Cress duurzame innovaties nu ook voor de hele tuinbouw beschikbaar maken. Daarvoor heeft Baan het programma ‘Division Q’ in het leven geroepen. De naam is een knipoog naar de fictieve uitvinder uit de James Bond-films. ,,We hebben een divisie opgericht van duurzame tuinbouwstart-ups die we coachen naar volwassenheid. Ze mogen in de kassen experimenteren en kunnen meteen in de praktijk aan de slag, dus niet in een proefopstelling.”

Groenten in het donker

Zelf experimenteert Koppert Cress ook verder. Zo is het bedrijf als enige teler in Nederland begonnen met de kweek van vanille, van oorsprong een Mexicaanse plant. Door dit lokaal te doen kunnen de peulen langer aan de plant rijpen, waardoor de smaak intenser is, legt Baan uit. In oktober lanceert de Westlandse teler een serie nieuwe producten: witte groenten die in het donker geteeld worden. ,,Daarnaast telen we groenten in zoutwaterbassins, zoals zeewieren en een vegetarische kaviaar.”

Over de toekomstplannen is hij duidelijk: ,,We willen doorgaan met groeien. Ik heb net vier hectare bijgekocht. Tijdens de energiecrisis werd onder andere door de Rabobank gekeken welke gebieden voor tuinbouw interessant zijn. Toen bleek dat het Westland het meest dynamische en toekomstgerichte tuinbouwgebied van Nederland is. Dat is de kracht van het Westland.”

Koppert Cress: tuinieren in tien verschillende klimaatzones De Westlandse teler heeft zo’n tweehonderd mensen in dienst. De jaaromzet van Koppert Cress bedroeg vorig jaar 40 miljoen euro. Het bedrijf heeft op dit moment de beschikking over zes kassen, die samen goed zijn voor een oppervlakte van bijna tien voetbalvelden. Daar worden in tien verschillende klimaatzones zo’n 70 verschillende soorten gewassen en cressen gekweekt. Deze kassen draaien voor bijna 90 procent op groene energie. Volgens de Hillenraad 100, een ranglijst van de honderd meest toonaangevende ondernemingen in de Nederlandse tuinbouwsector, stond Koppert Cress in 2022 op de 24ste plaats.

