Bij Leen Bakker kun je straks je bed huren

,,De nieuwe consumentengeneratie vindt bezit niet meer zo belangrijk, zolang ze maar toegang hebben tot een product of oplossing”, licht directeur Klein het besluit toe. De winkelketen zegt verschillende leaseconcepten uit te willen proberen om zo te zien of en waaraan klanten behoefte hebben.



Zo is er een optie om tegen een vast maandbedrag vijf producten te huren; een andere mogelijkheid is om een jaar lang één product te leasen. ,,Belangrijk is dat we dat voor een lage prijs kunnen aanbieden en in een vorm die bij ons past”, aldus de directeur.



Februari dit jaar kondigde meubelgigant Ikea ook al aan in de wereld van de verhuur van meubels te stappen. Het idee is dat consumenten hun spullen voor een bepaalde tijd kunnen leasen en na afloop teruggeven aan de meubelketen. Die knapt ze daarna op, om ze vervolgens weer in de verhuur of verkoop te doen.



Het warenhuis is vorig jaar december al een kleinschalig initiatief gestart in het Amsterdamse wooncomplex Stek Oost. Studenten kunnen daar een meubelpakket van tussen de 20 en 30 euro huren. Volgens een woordvoerster volgen meer van dit soort initiatieven in Nederland; een van de opties is de verhuur van boxsprings.