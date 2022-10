Bijenkorf-medewerker Huub (64) en z'n collega’s eisen meer geld: ‘Verdien rond 14 euro bruto per uur’

Alles draait er om ‘droge voeten’; Apeldoorns bedrijf Van Tongeren na overname in Europese top drie

Het was de laatste anderhalf jaar al in omvang verdubbeld en in zijn soort uitgegroeid tot het grootste bedrijf van Nederland. Met een nieuwe overname doet het Apeldoornse Van Tongeren Watertechniek er nog een schepje bovenop. Na het inlijven van een 54 jaar oude onderneming uit Volkel is Van Tongeren het op twee na grootste bedrijf van Europa in de grondwatertechniek.

30 september