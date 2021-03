Bijenkorf weer open: applaus voor de eerste klanten

De ontvangst is een feestje. De medewerkers staan in een ereboog te klappen en te joelen als de eerste tien klanten na het checken van de winkelafspraak naar binnen lopen. We voelen ons net popsterren die zenuwachtig over het podium paraderen, op weg naar een spannend optreden vol glitter en glamour. Een optreden dat precies drie kwartier duurt. Het eerste wat in het oog springt, zijn de de flessen champagne van Moët & Chandon die strategisch staan opgesteld, vlakbij de in- en uitgang. Ze hebben er zin in bij de Bijenkorf. Na het applaus kijk ik op m'n horloge. Vijf over tien. Ik heb nog veertig minuten de tijd om de voorjaarscollecties te bekijken. Daar gaan we!