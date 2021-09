Bill Gates investeert in onlinesupermarkt Picnic

Picnic zegt dat de nieuwe investering een versnelde uitrol in Europa mogelijk maakt, vooral in Duitsland en Frankrijk. Er zijn investeringen in gerobotiseerde distributiecentra, elektrische voertuigen en een team van softwareontwikkelaars nodig voor de groei op de lange termijn, aldus de onderneming die in 2015 begon.

Picnic stelt dat zijn duurzame bedrijfsmodel, waarbij boodschappen met elektrische wagentjes gratis aan de deur worden bezorgd, uniek is in Europa. “We blijven investeren in groei en technologie om de beste service aan onze klanten te bieden. We zijn ontzettend trots om met de Bill & Melinda Gates Foundation te gaan samenwerken en onze groei te continueren”, zegt medeoprichter Joris Beckers van Picnic in een verklaring.