BinckBank overgenomen door Deense Saxo Bank

BinckBank werd in 2000 opgericht en werd bekend als prijsvechter in online beleggingen. In plaats van beleggen via een tussenpersoon, konden klanten van BinckBank het online allemaal zelf regelen. In 2007 nam het bedrijf concurrent Alex over van de Rabobank. BinckBank is actief in België, Frankrijk, Italië en Spanje. Het in Kopenhagen gevestigde Saxo werd in 1992 opgericht en is actief in zestien landen.