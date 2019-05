Bitcoin zet waardestijging door: bijna 9000 dollar waard

Sportschoe­nen­ke­ten Foot Locker somber over winst

24 mei Sportschoenenverkoper Foot Locker is minder optimistisch over zijn resultaten in de rest van het jaar dan voorheen. De winst zal waarschijnlijk minder hard stijgen dan in eerdere prognoses, maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Onder andere de handelsoorlog hangt als donkere wolk boven de schoenensector.