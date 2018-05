Bits of Freedom begint zaak tegen datavrije muziekdienst van T-Mobile

Bij Datavrije Muziek gaat het streamen van muziek niet ten koste van het datategoed van een gebruiker. Bits of Freedom zegt dat dit in strijd is met netneutraliteit. Dat is de wettelijke plicht voor providers om alle dataverkeer gelijk te behandelen. De ene dienst mag geen voorrang krijgen op een andere dienst.



,,Het is niet aan een internetprovider om bijvoorbeeld een paar diensten te bevoordelen door het dataverkeer niet in rekening te brengen'', zegt Bits of Freedom. De organisatie vindt het ,,een typisch voorbeeld van prijsdiscriminatie die op het eerste oog fijn lijkt voor de abonnees van T-Mobile maar bij nader inzien slecht is voor alle internetgebruikers.''



Over Datavrije Muziek van T-Mobile wordt al jaren geruzied. De ACM had T-Mobile eerder gedwongen om te stoppen met de service. Een rechter draaide dat echter terug en besloot dat datavrij streamen wel mag. De ACM legde zich daarbij neer. Vervolgens stapte de organisatie Bits of Freedom naar de toezichthouder.



Die stelde T-Mobile afgelopen september in het gelijk. Bits of Freedom tekende bezwaar aan, maar dat werd in februari afgewezen. Daarom stapt de organisatie nu naar de rechter.