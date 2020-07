Blokker staakt overnamestrijd Hema

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van onder meer Blokker en Big Bazar, is niet langer in de race om de Hema over te nemen. Dat maakt het bedrijf zojuist bekend aan deze site.

Mirage heeft zelf besloten de onderhandelingen met de huidige eigenaren te staken. Waarom dat is gebeurd, wil het bedrijf niet zeggen. ,,Aangezien het proces nog in volle gang is, doen wij geen andere mededelingen op dit moment. We wensen de medewerkers van Hema veel succes bij het vinden van een nieuwe eigenaar waarmee zij verder kunnen bouwen aan de toekomst van dit mooie Hollandse merk’’, aldus het bedrijf in een verklaring.

Ceo Michiel Witteveen maakte vorige maand en nog voor de deal tussen de Hema-directie en een groep schuldeisers bekend interesse te hebben in het warenhuis. Ondanks het feit dat zijn Mirage Retail Group nog steeds miljoenen verlies lijdt (144 miljoen over 2019), zag Witteveen kansen om Hema over te nemen en het in Nederlandse handen te houden. ,,We hebben er voldoende middelen voor’’, zei hij eerder.

Vandaag is duidelijk geworden dat Blokker opnieuw achter het net vist. Ook in 2007 probeerde wijlen Jaap Blokker Hema in te lijven, maar die poging strandde doordat Blokker vond dat er te veel geld (ruim 1, 1 miljard euro) voor de winkelketen op tafel moest worden gelegd.

Strijd

Nu Mirage is afgevallen, gaat de strijd om de Hema onverminderd verder. De nieuwe eigenaren zijn beleggers en willen de keten zo rap mogelijk verkopen. Andere overnamekandidaten zijn Ahold Delhaize en de Amerikaanse durfinvesteerders Parcom en Flacks Group. Ook de combinatie WeLoveHema-HouDeHema bracht vorige week een bod uit. Zij hebben zich aangesloten bij een van de biedende partijen, maar willen niet zeggen om wie het gaat.

In juni bereikte winkelketen Hema nog een akkoord met zijn schuldeisers over het verlagen van de uitstaande schulden: