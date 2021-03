Boeren willen deel Noordzee inpolderen voor landbouwgrond

,,Hoe benutten we de schaarse ruimte? Dat wordt dé discussie van het nieuwe kabinet. Wij willen daar een nadrukkelijke rol in spelen. Laten we beginnen met een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van nieuw land, bij voorkeur in de Noordzee. Die nieuwe polder van tienduizenden hectares biedt ruimte voor moderne en duurzame vormen van veehouderij, pootgoedteelt, groenten, bloemen en bollen. Vooral deze sectoren zitten verlegen om extra hectares’’, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Een locatie noemt hij niet. ,,Daar hebben we juist het onderzoek voor nodig. Maar de Waddenzee is in ieder geval uitgesloten.’’