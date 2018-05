Bol.com wil dat ook webshops keurmerken krijgen

Max Havelaar; de Global Organic Textile Standard. Steeds meer Nederlanders letten er bij het winkelen op of artikelen een duurzaamheidskeurmerk bezitten. Vorig jaar besteedden consumenten naar schatting 3,5 miljard euro aan artikelen met keurmerk, bijna 30 procent meer dan in 2016.



Probleem is dat keurmerken - momenteel zo'n 250 in totaal - nu vrijwel alleen in fysieke winkels te vinden zijn. Dat moet gauw veranderen vindt Nederlands grootste webwinkel Bol.com.



,,Als keurmerken digitaal beschikbaar worden kan de consument net als in de winkel online goed geïnformeerde keuzes maken," zegt Jori Ebskamp, manager verantwoordelijk ondernemen en duurzaamheid bij Bol.com.