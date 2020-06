Bouwbedrijf BAM schikt met Keulen om instorten historisch stadsarchief

Het historische stadsarchief van de Duitse stad stortte in maart 2009 plotseling ineen. Daarbij werden omliggende panden ook getroffen. Ze werden deels meegesleurd bij de instorting. Als oorzaak werden al snel werkzaamheden aan de metro van Keulen genoemd. Wie er aansprakelijk was, bleek een lastige vraag.



Het onderzoek naar de instorting van het archief nam jaren in beslag en omvat een lijvig rapport. ‘Vermoedelijk groter dan het oorspronkelijke archief’’, klonk het over 350 miljoen pagina's in beslag genomen dossiermateriaal. De ramp kostte twee mensen het leven en richtte meer dan een miljard euro schade aan.



Alle drie de partijen die aan de metrolijn werkten betalen nu een bedrag van 200 miljoen euro, waarmee de zaak is afgedaan. Vanwege de regeling zal BAM dit jaar een bedrag van 40 miljoen euro als buitengewone last in de jaarrekening zetten.



Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: