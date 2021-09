Boze klanten filmen weigering in bioscopen en restaurants: ‘Vervelend voor ons personeel’

Zaterdag was de eerste dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht was voor toegang tot de horeca, de kunst- en cultuursector en (sport)evenementen. Volgens Koninklijke Horeca Nederland waren er veel ‘moeilijk discussies’ met gasten, evenals ondernemers die onheus bejegend zijn of bedreigd werden. ,,Maar absolute excessen zijn uitgebleven”, aldus voorzitter Robèr Willemsen.

Teleurstellingen en discussies

Wel staan er op sociale media diverse filmpjes van boze klanten die met een telefoon in de hand de confrontatie met het personeel opzoeken. Ze beschuldigen medewerkers en bedrijfsleiders van discriminatie en dreigen aangifte te doen. In een filiaal van McDonald’s in Heerlen bleven vier vrouwen zonder coronatoegangsbewijs een medewerker filmen die hen de toegang tot het pand had ontzegd, ondanks dat hij vroeg daarmee te stoppen. Ook in Groningen deed zich eenzelfde situatie voor.

,,We begrijpen dat het voor iedereen wennen is”, laat McDonald’s-woordvoerder Eunice Koekkoek weten. Volgens haar zijn er het afgelopen weekend ‘diverse teleurstellingen en discussies’ geweest. ,,Dat vinden wij vervelend voor de gasten én onze restaurantmedewerkers. Zij voeren uit wat door overheidsbeleid bepaald wordt.” De McDonald’s vraagt om begrip voor ‘de omstandigheden waaronder medewerkers hun werk moeten doen’. ,,We hopen dat gasten respect kunnen opbrengen voor onze medewerkers die ook het liefst alle gasten een leuk bezoek bezorgen als zij bij McDonald’s zijn.”

Quote We begrijpen dat mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar ons personeel moet wel gewoon hun werk kunnen doen Gulian Nolthenius, NVBF

Aangifte

In een filiaal van VUE Cinemas dreigde een groepje klanten aangifte te doen toen ze probeerde met een ongeldige QR-code binnen te komen. ,,Ik word hier gediscrimineerd en ik denk dat we hier aangifte van moeten doen. Jullie doen mee aan medische apartheid! Wat is uw naam?” In welk filiaal van VUE Cinemas dit gebeurde, is niet duidelijk.

Volgens brancheorganisatie NVBF zijn dergelijke incidenten ‘heel vervelend’ voor het personeel. ,,Ieder incident is er één te veel”, reageert voorzitter Gulian Nolthenius. ,,We begrijpen dat mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar ons personeel moet wel gewoon hun werk kunnen doen. Gelukkig gaat het hier slechts om incidenten en werken de meeste mensen netjes mee aan de nieuwe situatie.”

Reactie Hugo de Jonge

Dat mensen afgelopen weekend op meer plekken een coronatoegangsbewijs moesten laten zien was ‘even wennen’, maar ‘op de meeste plaatsen is het heel goed gegaan’, zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tegen het ANP. Het voornaamste probleem was een aanval op de systemen achter de CoronaCheck-app, maar ook daar hebben volgens de bewindsman weinig mensen last van gehad. Het was voor ‘heel veel mensen een mooi weekend’.

Volgens De Jonge is in het weekend een ‘betekenisvolle stap’ gezet, omdat met de check op de coronatoegangsbewijzen ook de 1,5-meterregel werd losgelaten. De meeste ondernemers hebben daar volgens hem goed werk in geleverd en ook over de burgemeesters en handhaving is De Jonge te spreken. Wel werden de systemen door aanvallers expres overbelast, waardoor mensen geen nieuwe QR-code konden aanmaken. Volgens de minister zijn de gevolgen daarvan beperkt doordat de aanval niet lang duurde (tussen 20.00 en 22.00 uur) en veel mensen al eerder hun code hadden opgevraagd.

Minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus gaat morgen in gesprek met de burgemeesters over het afgelopen weekend. Dan zal bijvoorbeeld ook de Bredase aanpak besproken worden. De Brabantse stad had een aantal punten ingericht waar mensen op hun QR-code gecontroleerd konden worden, waarna ze een bandje kregen waarmee ze de kroegen in de omgeving in konden. De Jonge is benieuwd naar die ervaringen. Als blijkt dat het huidige coronabeleid niet leidt tot meer besmettingen, wordt volgens de minister overwogen om verder te versoepelen. Het volgende besluitvormingsmoment staat op de planning voor begin november.

Dit weekend maar deel capaciteit Testen voor Toegang gebruikt Ongeveer 108.000 mensen hadden zaterdag een afspraak voor een test voor toegang tot een café, theater of een andere locatie waar een coronatoegangsbewijs nodig is om binnen te komen, meldt Stichting Open Nederland (SON). Dat is veel minder dan de capaciteit die beschikbaar was. Op vrijdag hadden 44.000 mensen een afspraak gepland staan en op zondag 32.000. Het aantal mensen dat komt opdagen ligt meestal iets lager dan het aantal gemaakte afspraken, aldus een woordvoerder van SON. Op sommige plekken in het land was het dit weekend druk bij de testlocaties, maar het “liep overal goed door”. In winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht stond af en toe een rij, maar dat kwam volgens de woordvoerder doordat de testlocatie daar vrij klein is en mensen dus vooral buiten moesten wachten. Sinds afgelopen zaterdag is op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs verplicht en daarom verruimde SON de openingstijden van de testlocaties. Op zaterdagen is er komende tijd plek voor 430.000 testafspraken per dag en op vrijdagen gaat het om 407.000 tests.

