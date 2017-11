Boze Unox-medewerkers verstoren bijeenkomst Unilever

Polman is in Wageningen aanwezig bij een bouwceremonie op de universiteit. Maar zo'n 200 fabrieksmedewerkers van Unox in Oss hebben daarna de entree geblokkeerd. Ze staan met z'n allen op de stoep. Onder andere met luide sirenes werd Polman duidelijk gemaakt dat de medewerkers niet blij zijn met zijn houding.



Rond 11.00 uur kwam Polman naar buiten om de medewerkers toe te spreken. Hij vertelde het personeel dat er een compromis moet worden gezocht, maar zei niets toe. ,,Unox was, ondanks het harde werk van iedereen, niet rendabel meer omdat de volumes naar beneden zijn gegaan. Dan kun je zeggen: we moeten Nederland meer rookworst laten eten, maar intussen gaat iedereen wel winkelen bij Aldi en Lidl. Dus de markt staat onder druk, is aan het veranderen.''



Na de korte toespraak vertrok de topman. De stakende medewerkers zijn blij dat de topman iets gezegd heeft, maar gaan nog niet terug aan het werk. Ze reizen weer terug met de bus naar Oss, waar ze verder gaan het hun staking.