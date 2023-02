Van een dip is op de arbeidsmarkt nog niks te merken

De vrees was dat de economie in een milde recessie zou belanden, maar de cijfers laten duidelijk een ander beeld zien. ,,Veel mensen hebben last van gestegen inflatie en zitten in financiële problemen, maar als je uitzoomt en naar Nederland kijkt, dan kun je wel stellen dat het slechter had gekund. Zeker ook op de arbeidsmarkt”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens de cijfers van het CBS is het aantal banen in het laatste kwartaal van 2022 gestegen met 85.000 en staat de teller nu op maar liefst 11,5 miljoen banen. Een nieuw record. ,,Iedereen die wil werken zou een baan moeten kunnen vinden, tenzij je arbeidsongeschikt bent of ziek”, aldus Van Mulligen.

Nadat de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van vorig jaar iets meer lucht kreeg, is die in het vierde kwartaal toch weer wat krapper geworden. Dat wil zeggen: de vraag naar mensen is weer iets groter geworden dan het aanbod. Het aantal werklozen daalde weer met 13.000.

Vacatures

Bedrijven trokken in het vierde kwartaal wel wat vacatures in, maar nog altijd is het aantal fors. Eind december waren er 442.000 openstaande vacatures. 7000 minder dan aan het einde van het derde kwartaal. Dit is de tweede achtereenvolgende daling na een periode van acht kwartalen waarin het aantal vacatures juist toenam.

Toch is dat volgens Van Mulligen geen teken aan de wand. Want: tegenover elke 100 werklozen stonden eind vorig jaar nog altijd 123 vacatures. Voor werkzoekenden is het gunstig maar voor bedrijven is het ander verhaal.

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor sommige bedrijven lastig om door te groeien en zorgt voor hoge werkdruk bij het personeel, maar voorlopig lijken veel bedrijven daar financieel niet onder te lijden.

,,Bedrijven profiteren ervan dat mensen geld blijven uitgeven. Zoals in de horeca en cultuur waar het na-ijleffect van corona nog een rol speelt”, meent Van Mulligen.

Faillissementscijfers

Dat het zo slecht nog niet gaat, bevestigen ook de jongste faillissementscijfers van het statistiekbureau. Het aantal bedrijfssluitingen is in een maand gedaald met 13 procent. In januari ging het om 228 bedrijfssluitingen, een maand eerder waren dat er nog 263. De laatste vier maanden van 2022 zat het aantal bedrijfssluitingen wel in de lift, maar dat tij lijkt voorlopig gekeerd.

Volgens modellen van de Rabobank zou het aantal faillissementen nu, op basis van de financiële buffers en economische activiteit van bedrijven, boven de 380 faillissementen moeten uitkomen.

,,Dat het aantal faillissementen daaronder ligt, laat zien dat het economisch gezien iets beter gaat dan gedacht”, zegt ook econoom Hugo Erken van de Rabobank. Dat valt volgens hem niet alleen af te leiden uit het relatief lage aantal faillissementen. Dat laten ook de cijfers van het aantal starters en stoppers zien. Er zijn nog altijd meer starters dan stoppers: begin dit jaar waren er bijna 80.000 meer bedrijven dan begin 2022.

Op basis van de cijfers gaat Erken ervan uit dat we de komende tijd geen golf aan faillissementen, waar brancheorganisaties en experts vaker voor hebben gewaarschuwd, hoeven te verwachten.

Steun

Dat het wel mee lijkt te vallen met de economische dip, zal volgens de economen Van Mulligen en Erken mede te maken hebben met de steun van de overheid. In coronatijd wist de overheid met zijn steunpakketten veel bedrijven overeind te houden. Veel bedrijven torsen nog wel coronaschulden met zich mee en worden geplaagd door hoge energieprijzen en hoge inflatie, maar ook in dat kader heeft de overheid steunpakketten voor bedrijven en huishoudens in het leven geroepen.

Zo lijkt het energieplafond mede te helpen om het inflatiecijfer wat terug te dringen. ,,Door dit en ander overheidsbeleid blijft de economische schade op korte termijn beperkt”, aldus Erken.

