Branche wil álle winkels voorzien van afhaalloket, net als bij bouwmarkt

Hoeveel winkeliers worden geraakt door de lockdown?

,,Ons land telt grofweg 100.000 retailers, waarvan zeker de helft bestaat uit ondernemers die in de non-foodsector werken. Van deze groep gedupeerden komt een flink deel in financiële problemen. Zeker als je kleding of schoenen verkoopt, heb je het niet breed. Wij verwachten dat met name 1 januari een belangrijke datum wordt voor veel collega's.



Dan blikken ze terug op het afgelopen jaar en beslissen ze of het zin heeft om door te gaan of niet. Ik voorspel dat er duizenden zullen stoppen. Het is heel zuur, maar we staan in de startblokken om ze te helpen bij de rompslomp die komt kijken bij een bedrijfsbeëindiging’’