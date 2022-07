Branden zijn ook business, dus de producent van het geel-rode blusvliegtuig doet weer goede zaken

Personeels­krap­te spitst nog verder toe in Oost-Nederland

De werkloosheid daalt nog steeds verder in Flevoland en Oost-Nederland. Volgens cijfers van uitkeringsinstantie UWV kromp afgelopen maand het aantal werkzoekenden in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe met 2,6 procent ten opzichte van de maand ervoor, in Regio Zwolle 1,7 procent en in Flevoland 1,9 procent.

22 juli