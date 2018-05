Brengt het Europarlement Zuckerberg wél in het nauw?

Nog twee: ,,Als een gebruiker zegt geen gevoelige data als zijn geloofsovertuiging wil delen, betekent dat dan dat Facebook die data gewist heeft of dat zal doen?''



,,Als een gebruiker een politieke advertentie ziet, kan hij dan te weten komen hoe en waarom hij de reclame ziet?''



Europarlementariër Sophie in 't Veld van D66 heeft gemengde gevoelens bij de ondervraging van Zuckerberg. ,,We hadden liever gezien dat hij in de parlementaire commissie was bevraagd. Niet alle fractievoorzitters zijn even sterk op het gebied van privacy.''



Volgens In 't Veld, die zelf onder de liberale en democratische alliantie onder van Guy Verhofstadt dient, hebben diverse fractieleiders bovendien boter op het hoofd. ,,Een deel heeft jarenlang gestemd voor wetgeving die de privacy juist doet verwateren.''



Desalniettemin is ze niet negatief. Door de eerdere sessies is inmiddels goed duidelijk op welke onderwerpen Zuckerberg duikt. ,,Daar kunnen we dus op doorvragen.'' Ze bevestigt dat er kennis genoeg is in het EP. ,,Iemand als Jan Albrecht, de Duitse rapporteur voor de nieuwe AVG, laat zich echt niet met een kluitje in het riet sturen.''



Ze is ook blij dat het verhoor van Zuckerberg de aandacht vestigt op de nieuwe Europese privacywet. ,,Als de uitkomst is dat meer mensen in Europa daar van af weten, ben ik blij.''