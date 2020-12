Brillenoorlog: ‘EssilorLuxottica wil moederbedrijf Pearle niet meer overnemen’

Sandra, Arko en Astrid houden onderne­mers spiegel voor. ‘Zekerheid en comfort zijn killing’

2 december Ook de topman (of -vrouw) in een bedrijf moet zich kwetsbaar durven durven opstellen. Dat zegt Sandra Bonestroo, directeur en eigenaar van SB Consaletancy in Nunspeet, in het nieuwe managementboek Ondernemers zijn net mensen. ,,Kwetsbaarheid is onze kracht.’’