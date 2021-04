Britse bedrijven wijken massaal uit naar EU vanwege brexit

Zwolle ziet aantal miljoenen­wo­nin­gen flink stijgen (vooral in deze buurten)

7 april Het aantal woningen in Nederland dat meer dan 1 miljoen euro waard is, is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van taxatiebedrijf Calcasa. Zwolle is een van de opvallende uitschieters. Het aantal miljoenenwoningen is hier in 2020 bijna verdubbeld.