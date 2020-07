Brussel geeft Nederlandse staatssteun aan KLM groene licht

De steun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro met een looptijd van 5,5 jaar, en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro. Het kabinet stelt wel forse eisen aan de steun voor KLM. Zo moet het personeel salaris inleveren, wordt er gesneden in de kosten, komen er minder nachtvluchten en moet er milieuvriendelijker worden gevlogen.



Iedereen die bij de luchtvaartmaatschappij meer dan modaal verdient, moet salaris inleveren Piloten minstens 20 procent. KLM-topman Pieter Elbers over de kabinetseisen: ,,Als je ziet hoe slecht het nu gaat en de enorme onzekerheden die er nog zijn dan is het belangrijk dat we financiële stabiliteit hebben.’’ In oktober moet er een uitgewerkt plan liggen, met daarin de aanpassingen aan de nieuwe economische situatie.



Eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) zegt dat KLM een zeer belangrijke rol speelt voor de Nederlandse economie, wat betreft werkgelegenheid en luchtvaartverbindingen. ,,De crisis heeft de luchtvaartsector buitengewoon hard getroffen. Dit steunpakket zal KLM van de liquiditeit voorzien die het dringend nodig heeft om de impact van de coronacrisis te weerstaan.”